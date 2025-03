'Rutte ondermijnt eenheid NAVO met uitspraken over Rusland' Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1010 keer bekeken • bewaren

De houding die voormalig premier Mark Rutte tentoonspreidde als chef van de NAVO bij zijn bezoek aan Trump in het Witte Huis, krijgt steeds meer kritiek. Eerder stoorden politici uit NAVO-lid Denemarken zich al aan zijn geginnegap met Trump over diens wens Groenland te annexeren. Nu keert ook Kristi Raik, hoofd van het International Center for Defence and Security (ICDS) in Estland zich tegen de houding van Rutte. Ze constateert dat de secretaris-generaal de eenheid van zijn eigen NAVO ondermijnt, schrijft de Estse publieke omroep ERR.

Rutte verklaarde, vermoedelijk om Trump te paaien, dat de betrekkingen in Rusland genormaliseerd moeten worden zodra de oorlog in Oekraïne voorbij is. "Rutte probeerde Trump duidelijk te vleien en zei uiteindelijk dingen die niet bepaald goed klonken. Toen Trump bijvoorbeeld over Groenland sprak, zei Rutte niets dat aangaf dat het onacceptabel was dat de VS een geallieerd land zou bedreigen," verklaarde Raik. "Wat betreft het herstellen van de betrekkingen met Rusland, weet ik niet zeker in hoeverre Rutte hiermee iets probeerde te zeggen dat Trump zou behagen. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg Europese landen en leiders die deze mening delen. Er is echter geen eensgezind standpunt hierover binnen de NAVO en vanuit het perspectief van veel lidstaten is het volstrekt ongepast om op dit moment te praten over het herstellen van de betrekkingen met Rusland. Dus met deze uitspraak ondermijnde Rutte volgens mij de eenheid van de NAVO," voegde Raik toe in een interviewprogramma.

Trump, die meermaals beloofde de oorlog in Oekraïne "binnen 24 uur" te beëindigen, is al dagen bezig om Poetin te bewegen tot een staakt-het-vuren. De Russische dictator stelt echter voorwaarden waarvan niet helemaal duidelijk is wat die inhouden. "Vladimir Poetin wilde niet ronduit nee zeggen tegen Donald Trump, omdat hij dan in een lastig parket zou komen. Hij vindt dat hij Trump op de een of andere manier tegemoet moet komen, maar het is duidelijk dat Rusland niet bereid is om zijn eisen op te geven. In plaats daarvan werkt het eraan om mogelijk verdere concessies van Trump te krijgen voordat de onderhandelingen überhaupt beginnen", aldus Raik. "Als we kijken naar wat Trump tot nu toe heeft gedaan, heeft hij verrassende zwakte getoond ten opzichte van Rusland. Hij is altijd bereid geweest om concessies te doen, heeft zich laten beïnvloeden door Rusland en is niet bereid geweest om druk op Rusland uit te oefenen. Ik zou niet erg hoopvol zijn dat dit nu zal veranderen."