Marjolein Faber is wel slecht maar niet dom én slecht

In brede kring heerst verbijstering over het besluit van minister Faber een einde te maken aan de bed-bad-brood-regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die worden op straat gegooid en moeten maar zien op eigen kracht te overleven. Aangezien uitzetting door gebrek aan medewerking van herkomstlanden een illusie is, zullen zij diep in de illegaliteit verdwijnen. We zullen uitgeprocedeerde meisjes in handen zien vallen van vrouwenhandelaren en jongens in die van drugsdealers. Als ze tenminste niet in op slavernij gelijkende omstandigheden worden tewerkgesteld. Dit alles draagt bij aan de maatschappelijke ontwrichting en dat juist in de buurten waarvoor de PVV en Faber zeggen op te komen.

Dat zouden we wel willen. Marjolein Faber is helemaal niet dom. Al haar maatregelen tot nog toe brengen chaos en ontwrichting met zich mee. Het is moeilijk voorstelbaar dat dit haar en haar feitelijke broodheer Wilders ontgaat. Het is juist hun bedoeling. Mevrouw Faber wil de asielproblematiek niet oplossen maar verergeren. Asielzoekers moeten zoveel mogelijk in toestanden gebracht worden die de mensen om hen heen als ongewenst of als overlast ervaren. Vreemdelingenhaat is het verdienmodel van de PVV. Faber schept dus zo veel mogelijk omstandigheden waarin die kan ontstaan. Bijkomend voordeel: de polarisatie groeit, niet alleen in de politiek maar ook aan de basis van de samenleving waar de problemen zichtbaar worden. Chaos, twist en onenigheid vormen een voedingsbodem waarop de PVV gedijt. Geert Wilders heeft twintig jaar ervaring met zondebokpolitiek. In 1897 zond of zo stuurde de Amerikaanse krantenkoning William Randolph Hearst de illustrator Frederick Remington naar Cuba om daar de oorlog in beeld te brengen. Hij telegrafeerde zijn baas: "Er is hier helemaal geen oorlog". Hearst antwoordde: "Jij zorgt voor de plaatjes, ik zorg voor de oorlog". Zo zit ook de relatie tussen Faber en Wilders in elkaar. Zij zorgt voor de problemen, hij voor de politieke agitatie en de verkiezingswinst.