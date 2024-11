Marjolein Faber aanjager kabinetscrisis: zei dat antisemitisme 'in genen van Marokkanen' zit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 526 keer bekeken • bewaren

Het racisme dat volgens premier Schoof niet bestaat binnen de coalitie, was in werkelijkheid gewoon weer te vinden in de bruinrechtse krochten van de PVV. Specifieker bij minister van Vreemdelingenhaat en notoire nietskunner Marjolein Faber. Dat meldt WNL op basis van bronnen uit de coalitie. Faber zou binnen de ministerraad hebben gezegd dat antisemitisme “in de genen” van Marokkanen zit.

Eerder was al bekend dat minister Eelco Heinen (VVD, Financiën) een van de andere bewindslieden is die kwalijke uitspraken had gedaan. Daarover schreef de NOS:

Volgens bepaalde bronnen wilde Heinen maandag in de ministerraad duidelijk maken dat antisemitisme moeilijk uit de samenleving is weg te krijgen en niet als een puist met pus uitgeknepen kan worden. Volgens andere bronnen zei hij dat antisemitisme niet een puist is die zich laat uitknijpen omdat het pus in de hele samenleving zit.

NSC-staatssecretaris Nora Achahbar, zelf van Marokkaanse afkomst, toonde zich de enige politicus binnen haar partij met een ruggengraat en stapte na het racisme binnen het kabinet op. Dat leidde vrijdag tot een crisisberaad dat even de val van het kabinet leek in te luiden. Haar collega's binnen NSC hielden echter hun rug elastisch en besloten met de extreemrechtse coalitie mee te waaien.

Marjolein Faber kan worden gezien als de rechtsbuiten van de PVV, een partij die zich al zo op de extreme rechterflank bevindt dat hij bijna van het spectrum lazert. Als senator hield ze tijdenlang vol dat een steekincident de daad was van een "Noord-Afrikaanse" man, hoewel al lang duidelijk was dat dit een leugen was. Ze kwam daar pas tijdens de hoorzittingen voor haar ministerschap op terug. Ook is ze een overtuigd aanhanger van de nazistische omvolkingstheorie, hoewel ze dat sinds haar aantreden tot het kabinet verwoordt als "ongewenste demografische veranderingen". Haar ministerschap bestaat eruit het leven van asielzoekers en migranten zo beroerd mogelijk te maken. Geluk bij een ongeluk daarbij is dat Faber over geen enkele uitvoerende competentie lijkt te beschikken.