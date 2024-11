Racismewaakhond eist dat premier Schoof eerlijk is over racisme binnen kabinet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 293 keer bekeken • bewaren

Premier Dick Schoof komt er bij de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, niet mee weg door simpelweg te beweren dat er geen racisme binnen de ministerraad heeft plaatsgevonden. Dat meldt ANP. Vrijdag diende staatssecretaris Nora Achahbar (NSC) haar ontslag in uit onvrede over uitspraken van kabinetsleden over mensen met een migratieachtergrond, waarna een kabinetscrisis ontstond.

Achahbar is volgens de coördinator "de enige die moed heeft om een norm te stellen en artikel 1 van de Grondwet hoog in het vaandel heeft". Hij vraagt zich af waarom andere NSC-bewindslieden, die wel zeggen rechtsstatelijkheid hoog in het vaandel te hebben maar dat in niets laten blijken, wel aanblijven.

Schoof ontkent dat er racistische uitspraken zijn gedaan in de ministerraad van maandag, maar Baldewsingh vraagt zich af waarom hij dit zo vaak herhaalt. "Is er dan toch iets voorgevallen? Hij heeft zo wel de schijn gewekt." Het is volgens de coördinator dan ook zaak dat de premier de twijfel wegneemt door "vandaag, morgen, maar eigenlijk gister" te melden wat er gezegd is. Als hij dit niet doet, is de geloofwaardigheid van Schoof volgens Baldewsingh in het geding.

Tijdens de persconferentie liet Schoof opnieuw zien dat hij een inconsistente windvaan is. BNR-journalist Leendert Beekman zette de partijloze premier in twee zinnen schaakmat toen hij hem vroeg naar de situatie rond Achahbar:

Beekman: "Zou het zo kunnen zijn dat zij het wel heeft ervaren als racisme?"

Schoof: "Ik ga geen uitspraken doen over het gevoel van mevrouw Achahbar"

Beekman: "En voor een hele samenleving kunt u dat wel: zeggen wat ze ervaren. U stelt namelijk dat de samenleving een crisis ervaart"