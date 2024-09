Marine Le Pen voor de rechter vanwege misbruik Europees geld

Extreemrechtse partijen gaan graag tekeer tegen de Europese Unie: een bureaucratische moloch die belastinggeld over de balk smijt. Telkens weer blijken het echter de extreemrechtse partijen zelf te zijn die op dubieuze wijze met Europees belastinggeld omgaan. Nu is het weer Marine Le Pen die samen met twintig partijgenoten voor de rechter staat vanwege ongeoorloofd gebruik van Europese middelen, meldt de Volkskrant .

“Le Pen en haar partijgenoten worden beticht van misbruik van geld van het Europees Parlement. Zij zouden met dit geld, dat bestemd was voor het salaris van assistenten van de Europarlementariërs, in werkelijkheid mensen hebben betaald die eigenlijk al in dienst waren van, en werkten voor, de partij in Frankrijk. Op die manier zouden de parlementariërs tussen 2004 en 2016 volgens de aanklacht 3,7 miljoen euro aan Europees geld hebben misbruikt.”