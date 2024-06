Marina Abramovic stunt met lange stilte voor vrede op afgeladen popfestival Glastonbury Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

De wereldberoemde performance kunstenares Marina Abramovic heeft een schijnbaar onmogelijke stunt uitgehaald op Glastonbury, een van de beroemdste popfestivals ter wereld. Haar act was een verrassing voor het publiek. Abramovic gekleed in een wit gewaad waarmee ze het internationale vredesteken vormde had nooit eerder voor zo'n groot publiek opgetreden. Toch kwam ze met het plan om zeven minuten stilte te houden met de voor het hoofdpodium verzamelde menigte. Ze vroeg het publiek tijdens 'Seven minutes of collective silence' na te denken over de toestand in de wereld.

"De wereld is er slecht aan toe. Er zijn oorlogen, honger, protest, doden en geweld. Maar wat gebeurt er als we naar het grote geheel kijken?", sprak Abramovic het publiek toe. "Geweld brengt geweld, moord brengt meer moord, woede brengt meer woede. Hier proberen we iets anders te doen. We kunnen elkaar allemaal onvoorwaardelijke liefde geven."

Tot verrassing van een ieder bleef het inderdaad zeven minuten lang muisstil. Alleen het geluid van de wind was hoorbaar op het veld waar dagenlang harde muziek klinkt, schrijft The Guardian. Op een enkele schreeuw na en in de verte de klanken van de andere podia.

Abramovic verklaarde doodzenuwachtig te zijn geweest, schrijft de VRT: "Ik ben doodsbang omdat ik als artiest dit soort publiek nog nooit in mijn leven heb gezien", zei Abramovic net voor de uitvoering. "Dit is een muziekfestival en ik weet dat jullie allemaal een leuke tijd willen hebben en naar geweldige muziek willen luisteren."

De in voormalig Joegoslavië geboren performance kunstenares werd onder meer beroemd met 'The artist is present', waarbij ze drie maanden lang op een stoel zat in het MoMA-museum in New York. Bezoekers van het museum konden plaatsnemen tegenover de kunstenaar om haar in stilte recht in de ogen te kijken. Dat leverde spectaculaire ervaringen op.