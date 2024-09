Margreet Spijker naar rechter omdat Loek Hermans WNL-rapport onder de pet houdt

Margreet Spijker stapt naar de rechter, meldt het AD . De voormalig WNL-presentator wil dat het KPMG-rapport over het grensoverschrijdend gedrag van omroepbaas Bert Huisjes openbaar gemaakt wordt. ‘Angry Bert’ maakt zich onder meer schuldig aan zwangerschapsdiscriminatie. Hij zette een zwangere presentatrice op straat omdat hij naar eigen zeggen niet het risico wilde lopen dat ze een gehandicapt kind zou krijgen.

Spijker vindt dat de Raad van Toezicht meer moet doen, vertelt ze aan het AD. “Het had pas indruk gemaakt als de RvT had gezegd: ‘we zijn geschrokken door alle reacties’ en hadden besloten dat hij niet mocht terugkeren. De onderste steen moet boven.” Daartoe moet het KPMG-rapport openbaar gemaakt worden. Zo kan iedereen toetsen of Huisjes inderdaad “geen juridisch laakbaar gedrag” heeft vertoond, zoals Hermans beweert.