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Marechaussee waarschuwde voor domme grenscontroles, maar Marjolein Faber (PVV) weigerde te luisteren Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 549 keer bekeken • Bewaren

De Koninklijke Marechaussee zag de door de PVV gewenste grenscontroles helemaal niet zitten. Uit interne mails blijkt dat de organisatie grote twijfels had bij de effectiviteit en uitvoerbaarheid, zo meldt de VPRO-podcast Grensgeval .

“Ook wees de Marechaussee vooraf op juridische beperkingen bij het terugsturen van asielzoekers, terwijl premier Schoof en minister Faber kort daarna publiekelijk beweerden dat dit wel mogelijk was.”

De medewerkers van de Marechaussee hadden niet de indruk dat hun bezwaren enige indruk maakten. “Het besluit nationaal is tenslotte al gevallen”, schreef er een. De Grensgeval-journalisten kregen de mails met een beroep op de Wet open overheid (Woo).

De controles waren het stokpaardje van de PVV-minister van Vreemdelingenhaat, Marjolein Faber. Zij was ervan overtuigd dat de kostbare maatregel zou leiden tot de komst van minder vluchtelingen.

De Rekenkamer maakte vorig jaar al gehakt van het beleid . De rekenmeesters constateerden dat het kabinet er veelvuldig op was gewezen dat het niet zomaar mogelijk is om vluchtelingen terug te sturen naar België of Duitsland. Als vreemdelingen bij een grenscontrole asiel aanvragen, mogen ze hier in afwachting van de uitkomst van die procedure blijven.

Als gevolg van de inzet van marechaussees voor de grenscontroles bleven andere taken bij de organisatie liggen. Zo hadden de medewerkers minder tijd voor de aanpak van verkeersovertredingen en mensenhandel.