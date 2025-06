Faber (PVV) kon écht helemaal niets: Rekenkamer maakt gehakt van zinloze grenscontroles

Faber werd al bij de invoering van het beleid meerdere malen gewaarschuwd dat grenscontroles geen enkel effect zouden hebben op de asielinstroom. Toch koos zij ervoor om de maatregel koste wat kost door te drukken. De Rekenkamer benadrukt dat het effect op de instroom nihil is: slechts 0,9 procent van de asielzoekers werd überhaupt bij de grens opgevangen.

Maar grenscontroles zijn volgens de Rekenkamer überhaupt geen geschikt middel om de instroom van asielzoekers te verlagen. Zodra iemand asiel aanvraagt, bij grenscontroles, de IND of het COA, verblijft hij of zij "rechtmatig op Nederlands grondgebied in afwachting van de uitkomsten van de asielprocedure".