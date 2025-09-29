Mantelzorg ontwricht functioneren werknemers, burn-outs nemen toe Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

Mantelzorg, een belangrijke pijler van de participatiesamenleving die de VVD heeft bedacht om de verzorgingsstaat te kunnen ontmantelen, trekt een te zware wissel op het leven van burgers. Het AD meldt dat steeds meer mensen mantelzorger moeten worden. Dat komt door de afbouw van de verzorging door professionals en het afstoten van professionele opvanghuizen. Bijna een derde van de werknemers kampt daardoor met een burn-out. Wekrgevers maken zich grote zorgen.

"Mantelzorg is een van de redenen dat werk en privé uit balans raken’’, zegt Jannes van der Velde, woordvoerder bij werkgeversvereniging AWVN. „Werkgevers merken dat werknemers daardoor uitvallen.’’ Een enquête van vakbond CNV onder achthonderd werkende mantelzorgers bevestigt dat beeld: 56 procent geeft aan structureel moe te zijn en 46 procent voelt zich continu overbelast. Bijna een derde zegt tegen een burn-out aan te zitten. Op dit moment combineert een op de vier werknemers een betaalde baan met mantelzorgtaken, blijkt uit eerdere cijfers van MantelzorgNL. Door de vergrijzing, de stijgende zorgvraag, het personeelstekort in de zorg en ouderen die langer thuis blijven wonen, zal de groep werkende mantelzorgers steeds groter worden.

In CAO's en afspraken worden regelingen voor mantelzorgers opgenomen omdat de praktijk steeds vaker voorkomt nu de overheid zich op grote schaal terug heeft getrokken uit de zorg voor hulpbehoevenden. Bedrijven zeggen de druk nog aan te kunnen, doordat bijvoorbeeld collega's het werk opvangen, maar vragen zich af of dat zo blijft aangezien de mantelzorg alleen maar gaat toenemen. Een optie als thuiswerken, waar veel mantelzorgers behoefte aan hebben, is voor veel bedrijven onhaalbaar omdat aanwezigheid op het werk een vereiste is, in bijvoorbeeld fabrieken.

De participatiesamenleving werd in 2013 door Rutte gelanceerd in de troonrede, tot verbijstering van coalitiepartner PvdA die daar niet van op de hoogte was gesteld. De verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving, liet de toenmalig premier de koning voorlezen. Die benadering past in Rutte's neoliberale ideologie van de zogenaamde 'eigen verantwoordelijkheid'. In de praktijk komt het er op neer dat zorgeloze hulp alleen beschikbaar is voor wie dat zelf kan betalen.