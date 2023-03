‘Mannen weigeren zorgtaken op zich te nemen zodat vrouwen fulltime kunnen gaan werken’ Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

Internationale Vrouwendag is nog altijd hard nodig, betoogt Druktemaker Lisa Loeb in De Nieuws BV. Bewijs daarvoor kreeg ze al toen ze een eerdere column over femicide op TikTok zette. Ze leest een aantal van de reacties voor die ze ontving van mannen: “Femicide bestaat helemaal niet, hysterisch wijf”, “Vrouwen kruipen altijd maar in de slachtofferrol”, en de klapper: “Wat nou als ze niet vermoord worden omdat ze vrouw zijn maar omdat ze trutten zijn?”

“De reacties van deze mannen deden mij denken aan hoe er in Nederland vaak gereageerd wordt als het over vrouwenemancipatie gaat. Het emancipatiekamp vraagt om aandacht voor de blijvende ongelijkheid en dat hier verandering in moet komen, waarna het anti-kamp het debat meteen doodmaakt door te zeggen dat die ongelijkheid alleen maar komt doordat vrouwen minder ambitie hebben, dat er veel ergere problemen zijn of ze komen met het onweerlegbare argument dat zij thuis ook wel eens stofzuigen, dus dat het probleem niet bestaat.”