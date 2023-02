Nederlandse media verhullen femicide, de grootschalige vrouwenmoord

2 feb. 2023 - 15:17

Grootschalig is ook een overdrijving. Tenminste voor Nederland. Ik heb de moordcijfers van het CBS erbij gepakt die tot 2021 gaan. In 2021 werden bijvoorbeeld in totaal 126 mensen vermoord, waarvan 88 mannen en 36 vrouwen. Elk geval is natuurlijk verschrikkelijk, maar dit lijkt me nou niet echt een epidemie van femicide. Wat wel zo is dat in 56% van de gevallen vrouwen worden vermoord door een (ex) partner en familie of bekenden 30% van de daders zijn. Bij mannelijke slachtoffers zijn er veel meer onbekenden tussen de daders of gaat om ruzies/afrekeningen in het criminele circuit. Met die cijfers denk ik dat veel moorden op vrouwen te voorkomen waren. De bekende stalkende ex-partner die een steekje los heeft, allang bekend is bij politie. En uiteindelijk besluit z'n ex neer te steken.