Man rent brandend vlammenzee uit veroorzaakt door extreme hitte

Een Spaanse man wist ternauwernood te ontsnappen aan de vlammenzee veroorzaakt door de extreme hitte . Op videobeelden is te zien hoe hij uit het vuur komt rennen, terwijl zelfs zijn kleren in brand staan.

Angel Martin Arjona had zojuist een greppel gegraven in een veld om te voorkomen dat de naderende bosbranden de noordwestelijke stad Tabara bereiken, toen het snel opkomende vuur hem verraste. Arjona werd na zijn dramatische ontsnapping met ernstige brandwonden per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.