Malieveld blijkt omgeploegd door illegale boerenactie

Staatsbosbeheer constateert dat er grote schade is aangericht aan het Malieveld. De komende dagen wordt bekeken hoe het gebied hersteld kan worden van de verwoestingen die door boze boeren met hun trekkers zijn aangericht. Dan moet ook duidelijk worden hoe hoog de kosten van reparatie zullen zijn.

Tegenover de NOS verklaren deskundigen dat het grasveld “compleet kapot” is gereden door de honderden trekkers. Ook zou de bodem van het kwetsbare gebied zijn verdicht doordat er vele zware voertuigen overheen zijn gereden. Er is volgens de natuurbeheerder sprake van zeer diepe bandensporen. De boerendemonstranten hebben ook veel afval, zoals gebroken glas, achtergelaten. De boeren hadden zich tegen de afspraken in toch op het veld begeven.

"Staatsbosbeheer zegt met de verantwoordelijken voor de schade in gesprek te gaan over de rekening. Met wie dat concreet is, weet de organisatie nog niet. Normaal gesproken is er bij schade contact met de organisatoren van een demonstratie. Omdat er gisteren geen toestemming was voor de demonstratie op het Malieveld, wordt nog onderzocht wie er nu verantwoordelijk wordt gesteld."

Het Malieveld is onder meer kwetsbaar omdat er een ondergrondse parkeergarage is gevestigd. Daarom mag er niet teveel gewicht op het veld.

De schade is des te pijnlijker omdat de boeren in online propagandavideo’s de suggestie wekten dat ze het gebied zorgvuldig opgeruimd achterlieten.