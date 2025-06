Makkelijk scoren: Hoe het AD domrechts het voorzetje gaf om statushouders verder te criminaliseren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 565 keer bekeken • bewaren

"Aantal asielzoekers maakt verdienmodel van voorrangswoningen," kopte het AD afgelopen weekend in chocoladeletters. Uit een heus "undercover" (oehhh) onderzoek zou de krant hebben achterhaald dat "tientallen statushouders" misbruik maken van hun met voorrang verkregen woning om die met winst "illegaal" door te verhuren aan derden. Koren op de molen voor extreemrechts natuurlijk, want het vinkt alle vakjes aan in de domrechtsbingo. Buitenlanders die huizen inpikken en daarmee op criminele wijze geld aftroggelen. Grenzen dicht! Nexit!

Minister Keijzer van Wonen (BBB), die ooit zelf de bouw van een zorgflat torpedeerde omdat ze die niet binnen haar eigen zicht wilde hebben, sprak er schande van. "Compleet verwerpelijk", brieste ze. En voor het laatste vakje van de domrechtsbingo: "Belastinggeld van ons allemaal!"

Alleen zoals het eigenlijk altijd gaat met de ophef op dat uiterste eindje van het politieke spectrum, blijkt ook nu weer de waarheid toch mijlenver van het verhaal te liggen. Wooncorporatie Ymere liet al snel van zich horen. In een post op LinkedIn schrijven ze:

"Maar één ding lieten ze [het AD, red.] helaas weg: de nuance dat dit op twee vingers te tellen is. En dat woonfraude geen onderscheid maakt voor wat betreft bijvoorbeeld kapsel, afkomst, huidskleur of tussen links-rechtshandigen. De enige overeenkomst is vaak winstbejag. We zijn niet bang voor de ongemakkelijke waarheid, maar om een hele groep mensen zo te criminaliseren vanwege een paar rotte appels is wel heel makkelijk scoren."

In het vragenuurtje kwam het onderwerp dinsdag weer aan de orde, inclusief alle te verwachten ophef. Gemakshalve werd het weerwoord van Ymere weggelaten, want inderdaad, dat is wel zo makkelijk scoren.