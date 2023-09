Macron wil net als in Duitsland goedkoop ov-abonnement om CO2-uitstoot terug te dringen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

De Franse president Emmanuel Macron wil dat er een goedkoop abonnement komt om met het openbaar vervoer te reizen. Dat heeft hij gezegd tegen een nieuwskanaal op YouTube. Macron is voorstandevan eenzelfde soort regeling als in Duitsland. Daar kunnen reizigers voor 49 euro per maand gebruik maken van alle regionale treinen en bussen.

Het miljardenproject moet de uitstoot van CO2 terugdringen, doordat meer mensen de auto laten staan en kiezen voor het duurzamere en goedkopere openbaar vervoer. In Duitsland kwamen er sinds de lancering in elk geval 11 miljoen abonnees bij. De Franse president heeft zijn transportminister gevraagd om het systeem op te zetten in alle regio's die eraan mee willen werken. Het is de bedoeling dat er op termijn een landelijk abonnement komt, net als het Deutschlandticket in Duitsland.