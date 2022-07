Macron neemt meervoudig van verkrachting beschuldigde minister toch maar niet op in nieuw kabinet

4 jul. 2022 - 16:14

Damien Abad is gezien - drie aangiftes, wijd uit elkaar liggend in tijd. Lichamelijke overweldiging kan ook een andere seksuele vorm krijgen als 'de daad' zelf. Chrysoula Zacharopoulou kan dan vooralsnog aanblijven. Het valt me moeilijk om me een beeld te vormen van de feitelijke uitvoering van een tweevoudige verkrachting, zeker als de verdachte een gynaecologe is. We zullen zien.