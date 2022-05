Kersverse Franse minister beschuldigd van verkrachtingen

Twee vrouwen beschuldigen los van elkaar dat Damien Abad, de nieuwe minister van Solidariteit, hen heeft verkracht. Een vrouw zegt dat ze door Abad werd gedrogeerd, de ander dat ze werd overweldigd tijdens een date. De minister ontkent, hij zegt vanwege zijn handicap niet eens tot dergelijke daden in staat te zijn. Abad lijdt aan de gewrichtsziekte arthrogryposis. Hij was in 2012 de eerste parlementariër in Frankrijk met een beperking. Abad was tot zijn benoeming door president Macron vorige week leider van de conservatieve partij Les Républicains in het parlement.