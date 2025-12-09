Machtsmisbruiker Wiersma BBBlijft Raad van State negeren op kosten van de belastingbetaler Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 6827 keer bekeken Bewaren

Demissionair BBB-minister Femke Wiersma hanteert een werkwijze die ‘grenst aan procedureel misbruik’ van de wet. Dat is het oordeel van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Wiersma zet alles op alles om informatie over veestapels achter te houden waarbij torenhoge kosten komen kijken die rechtstreeks uit de schatkist komen. Dat blijkt uit een verslag van Follow The Money (FTM).

FTM schrijft:

Het ACOI, een college dat regering en parlement adviseert over goed beheer van overheidsinformatie, schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat de minister ‘welbewust kiest voor een kostbare en tijdrovende procedure, die de uitkomst van haar besluit niet kan veranderen, maar enkel leidt tot vertraging en belasting van het ambtelijke apparaat’.

Die ‘kostbare en tijdrovende procedure’ komt erop neer dat de demissionaire minister alle veehouders apart wil aanschrijven bij elk verzoek om openbare informatie. Dit terwijl de Raad van State eerdere al bepaalde dat een algemene mededeling in de Staatscourant genoeg is. Die uitspraak negeert BBB’er Wiersma welbewust. Met die koers is jaarlijks tussen de 15 en 60 miljoen euro gemoeid. Het ACOI spreekt dan ook van ‘pure geldverspilling en schijninspraak’.

Dit is al het tweede vernietigende advies dit jaar. In mei werd Wiersma al beticht van 'onbehoorlijk bestuur'. Afgelopen weekend zette NRC de feiten van anderhalf jaar ministerschap van Wiersma op een rijtje, wat een vernietigend beeld opleverde van een BBB-bewindsvrouw die uitsluitend de Big Agro-lobby bedient en zowel boer als burger laat stikken.