Maar welk 0.0 biertje smaakt nou echt het lekkerst? Deze Kassa-test wijst het uit

Alcoholvrij drinken rukt op nu steeds meer mensen er achter komen dat hoe schadelijk de stof is voor je welzijn en gezondheid. Het aanbod 0.0 bier neemt met de dag toe, lijkt het. De vraag is natuurlijk wel welke van die bieren dan het lekkerst is. Kassa verzamelde een panel van deskundigen en liet hen blind een test doen. Zij proefden zes populaire soorten uit de supermarkt: drie premium merken (Heineken 0.0, Grolsch 0.0 en Bavaria 0.0) en drie zogeheten budget biertjes (Brouwers 0.0, Kordaat 0.0 en Schultenbräu 0.0).