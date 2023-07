Kassa Test: welk 0.0 biertje smaakt en scoort het best? Vandaag • leestijd 4 minuten • 4281 keer bekeken • bewaren

Het is zomer en weinig is zo lekker als een lekker koud pilsje op het balkon, in de tuin of op een terras. Maar als je nog naar huis moet rijden is dat geen optie. Gelukkig is er steeds meer 0.0 bier en alcoholarm bier op de markt dat ook steeds beter smaakt. Tijd voor een nieuwe 0.0 test, waarin we drie premium merken (Heineken 0.0, Grolsch 0.0 en Bavaria 0.0) vergelijken met drie budget biertjes (Brouwers 0.0, Kordaat 0.0 en Schultenbräu 0.0).

Eerst wat feiten. De alcoholvrije bieren zijn aan een flinke opmars bezig. Een op de vijftien gedronken biertjes is nu een alcoholvrije. Het aanbod aan alcoholvrije bieren is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Sinds 2010 is de consumptie van alcoholvrij bier in Nederland gegroeid met bijna 500% (bron: Nationaal Bieronderzoek 2022).

Bijna een kwart van de bierdrinkers geeft aan minder alcoholhoudend bier te gaan drinken door het stimuleren van alcoholvrij bier. Naast dat alcoholvrij en –arm bier vooral ook lekker wordt gevonden, lijken de belangrijkste redenen waarom alcoholvrij en -arm bier wordt gedronken alles te maken met gezondheid en veiligheid: 50% van de bierdrinkers geeft aan dat zij alcoholvrij drinken omdat ze even geen alcohol willen drinken, omdat ze alcohol in zijn algemeenheid slecht voor de gezondheid vinden (19%) en omdat alcohol en verkeer niet samengaan (49%).

0.0%, alcoholvrij, alcoholarm

Als er op het bieretiket 0.0% staat, betekent dit er dat er afgerond ook 0,0% (bv. 0,03 of 0,05%) alcohol in het bier zit. 0.0 bier is alcoholvrij, maar niet alle alcoholvrije bieren zijn 0.0. Alcoholvrij bier heeft maximaal 0,1% alcohol. Dat is verwaarloosbaar, hetzelfde als een overrijpe banaan. Alcoholarm bier mag tussen de 0,1 en 1,2% alcohol bevatten. Maar om het nog verwarrender te maken is er in Nederland Duits bier op de markt dat 0,5% alcohol heeft, maar toch Alkoholfrei (op z’n Duits, dus) mag heten. En Spaans alcoholvrij bier – ook hier te koop - mag volgens de Spaanse wet zelfs maximaal 1,2% bevatten.

De test

Die smaak is dus duidelijk verbeterd de afgelopen jaren, blijkt ook uit het laatste Nationale Bieronderzoek (2022). Geldt dat voor alle biertjes, dus ook de budgetmerken? Dat willen we testen met een proefpanel van de wielerclub De Meiden die Rijden uit Rotterdam en bewoners van het Recreatieoord Hoek van Holland. De beste biersommelier van Nederland, Dennis Kort en bierschrijver (0.0, alcoholvrij bier in de Lage Landen) Frits Dunnink, geven hun deskundig oordeel.

Testlocatie is de rooftopbar van café PLSTK (de Zeetoren) in Hoek van Holland, met een prachtig uitzicht over de duinen en de Noordzee. Tijdens de test worden de deelnemers vermaakt door zanger, sfeermaker en beste imitator van Nederland, Menzo Kortland.

De bierliefhebbers proeven 0.0 bieren die overal in Nederland verkrijgbaar zijn.



Drie A- merken: Heineken 0.0 (bij AH 5,85 euro voor een 6-pack) Grolsch 0.0 (4,79 euro 6-pack) en Bavaria 0.0 (4,05 euro 6-pack).

En drie budgetmerken: Brouwers 0.0 (Albert Heijn), Kordaat 0.0 (Lidl) en Schultenbräu (Aldi), die opvallend genoeg allen 2,49 euro voor een 6-pack kosten. Naast uiteraard smaak wordt getest op schuim, geur en afdronk. Het testoordeel van de experts telt in de einduitslag dubbel.

De uitslag

Opvallende winnaar is de goedkoopste van de A-merken: Bavaria 0.0 (cijfer 6.4). Misschien geen eclatante winnaar, maar het Brabantse biertje wordt gemiddeld wel het best beoordeeld. “Geweldige kraag! Prima geur. Zoete, lekker frisse smaak”, zegt parkbewoner Bert Sigmond. Dennis Kort is ook positief: “In balans, frisse afdronk.” Maar collega-expert Frits Dunnink is minder enthousiast: “De smaak is kunstmatig en de afdronk proeft als karton.”

Heineken 0.0 (6.1) zit er niet ver achter met 6.1 maar lijkt net wat meer tegenstanders te hebben. Opnieuw zijn de experts het niet eens. Dennis Kort komt superlatieven te kort: “Prachtig wit schuim, geur is hoppig. De smaakt heeft een klein zuurtje. Dit lijkt op pils!”

Frits Dunnink: “De smaak is waterig, zoetig, de wort iets zepig.” Wielrenner Veerle verwoordt het gemiddelde oordeel: “Smaak is goed, niet saai, ook niet heel sterk. Zou het nog een keer drinken!”

Frits Dunnink is juist weer positief over de nummer 3 van de uitslag, budgetbier Brouwers 0.0 (5.4): “Dit is voor herhaling vatbaar. De geur is moutig, de smaak ook, klein bittertje, de afdronk is neutraal wat goed is.”

Kordaat 0.0 (5.0) komt er bij Dennis Kort niet goed af: “Dit is geen bier. De geur is van aromatenrans (benzeenverbindingen). Dit smaakt naar karton, roosvicee, parfum!”

En als het aan de biersommelier had gelegen was Grolsch 0.0 (4.9) onderaan geëindigd: “De geur is van oude hop, kaas. Dit is vies. Alleen het goede schuim trekt het gemiddelde nog iets omhoog.”

En dan de verliezer: Schultenbräu 0.0 (4.5). Wielrenner Sterre windt er geen doekjes om: “Het schuim is snel weg. Het smaakt naar slootwater en de afdronk is chemisch, heel vies.”

Test 0.0 bier: de einduitslag

1. BAVARIA - 6.4

2. HEINEKEN - 6.1

3. BROUWERS - 5.4

4. KORDAAT - 5,0

5. GROLSCH - 4,9