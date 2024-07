Maak van Keti Koti een feestdag, te beginnen in Den Haag Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Esmée Begemann Theatermaker en curator

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af in Suriname en het Caribisch gebied. Deze feestdag, Keti Koti, wordt jaarlijks gevierd in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. In Suriname is Keti Koti al een nationale feestdag, maar in Nederland nog niet. Dit moet veranderen; Keti Koti verdient net als 4 en 5 mei een plek op de lijst van nationale feestdagen. De stad Den Haag kan hierin vooroplopen en deze dag tot lokale feestdag uitroepen, zoals bijvoorbeeld het Leidsontzet op 3 oktober dat al is in Leiden.

In de afgelopen jaren hebben nationale, lokale en koninklijke excuses plaatsgevonden voor het slavernijverleden. Het erkennen van historische misdaden en het lijden van de tot slaaf gemaakte is essentieel voor heling en rechtvaardigheid.

Ook in Den Haag bood burgemeester Jan van Zanen in 2022 excuses aan voor het slavernijverleden van de stad. Hij benadrukte het belang van de erkenning van het leed veroorzaakt door kolonialisme en slavernij. Hij stelde dat hedendaags racisme pas echt kan worden aangepakt wanneer de herinnering aan de oorsprong van dit racisme, kolonialisme en slavernij, onderdeel wordt van ons collectieve geheugen. Dit collectieve geheugen kan versterkt worden door Keti Koti in Den Haag tot een lokale feestdag te maken. Zo kunnen we in Den Haag, de stad van vrede en recht, gezamenlijk stilstaan bij onze gedeelde geschiedenis van slavernij en de doorwerking hiervan tot op de dag van vandaag.

Het vieren van Keti Koti herinnert ons aan het belang van gelijkwaardigheid. Keti Koti kan dienen als een moment van eenheid en overbrugging, waarbij mensen van alle achtergronden samenkomen om te herdenken en te vieren. Dit bevordert sociale cohesie en verstrekt gemeenschapsbanden.

Na woorden (excuses) horen daden te volgen, vooral in een stad als Den Haag waar nog ongeveer twintig procent van de bevolking afstamt van mensen die slachtoffer waren van koloniale onderdrukking of slavernij. Tijdens het kolonialisme fungeerde Den Haag als de plek waar op nationaal niveau besluiten werden genomen over het koloniale beleid. De stad is nog steeds gevuld met koloniale panden en straatnamen uit die tijd. Wat zegt dit over het imago van de stad van vrede en recht?

De verantwoordelijkheid die Den Haag destijds droeg, kan nu worden omgezet in het innemen van een voorbeeldrol als de eerste steen van een domino op weg naar het maken van Keti Koti als nationale feestdag. Den Haag kan als eerste stad in Nederland Keti Koti uitroepen tot lokale feestdag en daarmee niet alleen het nationale debat aanzwengelen maar ook aan haar burgers laten zien dat in Den Haag woorden ook komen met daden.