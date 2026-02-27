LUBACH: 'Wat is er aan de hand op de Westelijke Jordaanoever?'

We hebben de afgelopen jaren de Israëlische genocide in Gaza kunnen volgen, maar ondertussen gaat het ook in het andere deel van Palestina, de Westelijke Jordaanoever, helemaal mis. Nooit eerder in de toch al gewelddadige geschiedenis was er sprake van zoveel geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse bewoners. Zowel in het aantal aanvallen, als in de mate van agressie. Wat is er precies aan de hand? Daarover gaat het in de nieuwste uitzending van Lubach.