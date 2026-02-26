Israëlisch leger schiet Palestijnse jongen (14) neer en laat hem bijna een uur lang doodbloeden op straat Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 502 keer bekeken • Bewaren

Een 14-jarige Palestijnse jongen is door Israëlische soldaten neergeschoten, waarna ze hem ruim drie kwartier lieten doodbloeden zonder een vinger uit te steken. Toegesnelde Palestijnse ambulances werden door de militairen niet doorgelaten. Ondertussen legde een van de soldaten een steen neer naast de in doodsstrijd verkerende jongen die hij zogenaamd had willen gooien. Het incident vond vorig jaar november plaats in het vluchtelingenkamp al-Far'a op de bezette Westelijke Jordaanoever. De videobeelden zijn nu in handen gekomen van de BBC.

De naam van het slachtoffer is Jad Jadallah. Op de beelden is te zien hoe hij samen met twee andere jongens in een steeg staat waar zich een eenheid van het Israëlische bezettingsleger bevindt. Volgens getuigen ging het gerucht dat de militairen vertrokken, waarna de jongens polshoogte namen. Op het moment dat er vier militairen, die zich achter het hek bevinden, aankomen nemen de jongens de benen. Jad Jadallah, die als laatste wegrent, wordt van dichtbij door een van de militairen neergemaaid.

Op de beelden, te zien bij de BBC, is duidelijk zichtbaar hoe de jongen op de grond heen en weer draait en meermaals zijn hand opsteekt voor hulp. Op een gegeven moment staan er veertien Israëlische militairen om hem heen, maar niemand steekt een vinger uit om de jongen medische hulp te verlenen. De officiële verklaring van het Israëlische leger luidt dat die hulp wel degelijk is geboden, maar uit de beelden blijkt dat dit een grove leugen is. Hetzelfde geldt voor de steen die de jongen had willen gooien. Duidelijk te zien is hoe een militair een grote steen naast de creperende jongen laat vallen en er daarna foto’s van maakt.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem spreekt dan ook van een duidelijke poging van het Israëlische leger om de jongen te framen als “terrorist”. Het leger gaat niet in op vragen over het planten van zogenaamd bewijsmateriaal. Ook wordt het lichaam van de jongen, ondanks herhaalde verzoeken, niet teruggeven aan de familie.