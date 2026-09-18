Lokale democratie weer onder vuur: gewelddadige racisten belegeren gemeentehuis Opheusden Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • Bewaren

Beeld: screenshot NOS

Raadsleden in de gemeente Neder-Betuwe zaten donderdagavond opgesloten in het gemeentehuis in Opheusden, omdat buiten gewelddadige racisten tekeergingen. De mobiele eenheid moest worden ingezet om de orde te herstellen, meldt het AD. In het gemeentehuis werden de opties besproken voor de opvang van asielzoekers.

Er werden meer dan tien relschoppers aangehouden. De extreemrechtse hooligans pleegden geweld omdat ze geloven dat het door de komst van een asielzoekerscentrum onveilig wordt.

Het AD doet verslag van hoe het er aan toeging:

“Rond het gemeentehuis was de sfeer al de hele avond gespannen. Buiten werd met zwaar vuurwerk gegooid. Ook naar politie werd met objecten gegooid. In de omgeving van het gemeentehuis van Opheusden zijn stenen uit de stoep gehaald. (…) Enkele honderden demonstranten richtten vernielingen aan. Onder andere de pui van het gemeentehuis, de slagboom van de parkeerplaats onder het gemeentehuis en een politiebusje zijn beschadigd.”

De NOS schrijft:

“De gemeente Neder-Betuwe heeft volgens de spreidingswet de taak om 132 asielzoekers op te vangen, van wie acht alleenstaande minderjarigen. Het doel van de gespreksavond was onder meer om verschillende scenario's daarvoor te bespreken. Een besluit over opvang was nog niet aan de orde.”

Pas rond elf uur ’s avonds konden de gekozen volksvertegenwoordigers het gemeentehuis veilig verlaten.

Het is bepaald niet voor het eerst dat rechtsextremisten geweld gebruiken om raadsleden onder druk te zetten om tegen de komst van een asielzoekerscentrum te stemmen. Ook inwoners die wel voor opvang van vluchtelingen zijn, krijgen regelmatig te maken met intimidatie. Zo werden deze zomer in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven huizen beklad van mensen die voorstander zijn van opvang.