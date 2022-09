LIVE: Algemene politieke beschouwingen 2022 Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Woensdag debatteert de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat debat zal de hele dag duren, mogelijk tot in de kleine uurtjes. De Kamer kent inmiddels een recordaantal van twintig fracties. De eerste spreker is Geert Wilders (PVV), de laatste spreker is het voormalige Volt-Kamerlid Nilufer Gündogan.

Voorafgaand aan het debat maakte SP-leider Lilian Marijnissen bezwaar dat enkele kabinetsleden niet aanwezig zijn, onder andere klimaatminister Rob Jetten. Premier Rutte liet weten dat Jetten aanwezig is bij een klimaatconferentie in de Verenigde Staten en noemde het van groot belang dat Nederland bij dergelijke evenementen aanwezig is, 'omdat Nederland anders een provincie wordt in de wereld'.

Wilders begon zijn bijdrage traditioneel door D66 aan te vallen. Volgens Wilders, die inmiddels een kwart eeuw aan het pluche plakt, is Jetten een 'klimaatpsychopaat'. D66-Kamerlid Paternotte noemde Wilders daarop een pyromaan die de brandweer beschuldigt. Wilders op zijn beurt voert de aanval op D66 op door te beweren dat de partij Nederland in de steek laat in de energiecrisis, waarop Paternotte erop wijst dat Wilders consequent achter Rusland aanloopt. Paternotte: 'Je zou kunnen zeggen dat de heer Wilders de bedrijfspoedel is van Vladimir Poetin', waarmee hij Wilders eigen woorden tegen hem gebruikt. In 2011 gebruikte de PVV-leider diezelfde woorden tegen toenmalig PvdA-voorman Job Cohen. Het debat ontaardt in een welles-nietes spelletje tussen Paternotte ("Wilders is een vriend van het Kremlin") en Wilders ("D66 heeft Nederland afhankelijk gemaakt van Russisch gas").