Poetin kondigt militaire mobilisatie aan, Russen verplicht te vechten in oorlog

De Russische dictator Vladimir Poetin heeft woensdagochtend een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd, wat inhoudt dat Russen in bepaalde delen van het land verplicht worden mee te vechten in de invasieoorlog tegen Oekraïne. Dat deed hij woensdagochtend tijdens een nationale televisietoespraak. De mobilisatie betekent mogelijk dat Poetin van plan is de hevigheid van zijn oorlog nog verder op te voeren.

Volgens Poetin probeert het Westen Rusland te vernietigen en zijn de verliezen aan Oekraïense kant de schuld van westerse landen die de Oekraïners hebben opgestookt zichzelf op te offeren. Ook zei Poetin dat het Westen al in 1991 met de aanval was begonnen door de Sovjet-Unie te vernietigen en nu de klus wil afmaken. De invasie van Oekraïne was volgens Poetin noodzakelijk om de Russische grenzen te verdedigen omdat het Westen op het punt stond Rusland binnen te vallen. Niets daarvan is waar.

Ook zei Poetin dat het Westen van plan is massavernietigingswapens in te zetten tegen Rusland, maar dat Rusland 'alle beschikbare middelen' zal inzetten om terug te slaan. Het is niet de eerste keer dat Poetin dreigt zijn nucleaire arsenaal op scherp te zetten.