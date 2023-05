Links opent de aanval op Ahold-top vanwege graaiflatie

SP, GroenLinks en PvdA hebben woensdagochtend een topman van Ahold-Delhaize het vuur na aan de schenen gelegd. Casper Assinck, Senior Vice President HR van de supermarktketen, verscheen in de Tweede Kamer voor een hoorzitting over graaiflatie. Uit onderzoek van de Europese Centrale Bank blijkt dat bedrijven de grootste aanjager zijn van de toegenomen inflatie. Zij jagen de prijzen op, waardoor meer mensen niet meer kunnen rondkomen.

Ook Lilian Marijnissen was niet onder de indruk van het betoog van Assinck, schrijft het AD. “Ik heb met verbijstering naar uw verhaal geluisterd. U heeft 2,5 miljard winst gemaakt. Waarom spreekt u met geen woord over de mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen? Waar is uw moraal?”