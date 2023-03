Explosief ECB-onderzoek: hebzuchtige bedrijven belangrijkste motor achter torenhoge inflatie

5 mrt. 2023 - 13:03

Er wordt constant geld "gemaakt" en "vernietigd". Waar het om gaat is dat er een passend hoeveelheid geld in de omloop is voor de hoeveelheid waarde op de markt en dat die verhouding min of meer constant blijft (met een kleine neiging naar inflatie om geldbesteding te stimuleren). De economie is meestal aan het groeien, dus over het algemeen moet er meer geld in de omloop bijkomen dan er uitgehaald worden. Soms is het nodig om extra geld to produceren dan de huidige economische groei verantwoord, bijvoorbeeld bij een noodtoestand als een pandemie, maar dat is dan in feite een investering. Het is niet alsof er een real-time beeld is van de grootte van de economie en de hoeveelheid geld in omloop, dus de gevolgen zijn niet direct merkbaar, en als daarmee tijdens die periode de motoren van de economie min of meer in stand gehouden kunnen worden, dan heb je na die periode sneller meer groei en dan vindt dat geld wel een plaats. Als er desondanks toch een teveel aan geld is, is er een wel een oplossing voor: de belastingen verhogen van degenen die het meest profiteren van deze stand van zaken (in dit geval, bedrijven die recordwinsten maken ondanks de inflatie) en dan dat geld of uit de omloop halen, of het investeren in verdere groei. Maar om een of andere reden lijken mensen die vaak lopen te zaniken over de gelddrukpers daar nooit voor te zijn...