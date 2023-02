‘Levensgevaarlijk’? Lariekoek

3 feb. 2023 - 10:50

"Je kunt als burgemeester dan moeilijk nog beweren dat je van niets wist en stellen dat je ‘dus’ ook niet kon faciliteren en dat XR ‘dus’ een ‘levensgevaarlijke verkeerssituatie op de A12’ heeft veroorzaakt. Dat is namelijk niet waar." Die uitzending is al weer een paar dagen geleden en ik heb alleen het segment met van Zanen gezien, maar hij beweerde toch niet dat hij van niets wist? Hij zei dat hij van tevoren gewaarschuwd had: niet de A12 jongens. En dat het OM van zins was om er een paar preventief van hun bed te lichten en dat de rechter daarmee akkoord was - dit alles ging ongetwijfeld ook met medeweten van de burgemeester. Dat hij liever had gezien dat de demonstratie was aangemeld is daarmee ook niet per se in tegenspraak, waarschijnlijk moet je dan een aantal gegevens invullen die de driehoek kan helpen bij het faciliteren. Dat gezegd hebbende, ik ben het eens met de reden voor de demonstratie en ik snap wel dat dit meer aandacht oplevert dan het malieveld. Of het gevaarlijk was kan ik niet beoordelen, maar als dat niet het geval is verkies ik deze manier boven dat gedoe in musea.