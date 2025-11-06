Nederlandse landBBBouw kost veel meer dan het oplevert Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 419 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse landbouw levert jaarlijks 13,3 miljard euro op, maar veroorzaakt tegelijkertijd voor 18,6 miljard euro aan milieuschade. Dat blijkt uit een analyse van Deloitte, in opdracht van duurzaamheidsorganisaties. Het resultaat is een jaarlijkse schadepost van ruim 5 miljard euro, voornamelijk door uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Dat meldt NRC.

De verborgen kosten komen vooral door de uitstoot van broeikasgassen (7,9 miljard) en stikstof (7,2 miljard). Ook biodiversiteitsverlies tikt flink aan met 2,5 miljard euro per jaar. Deze maatschappelijke schade wordt grotendeels afgewenteld op toekomstige generaties, via hogere zorgkosten en klimaataanpassingen.

Volgens Deloitte kan de schade drastisch worden verminderd door over te stappen op biologische landbouw en meer plantaardige productie. Het huidige demissionaire rompkabinetje van VVD en BBB houdt juist vast aan het verergeren van de stikstofcrisis. Zo is BBB van plan de vergunningsgrens voor stikstofuitstoot juist drastisch te verhogen en wil demissionair minister Femke Wiersma (BBB) een nieuwe rekenmethode die gunstiger uitvalt voor de grootvervuilers.

Meer over: actueel , landbouw , bbb , stikstofcrisis , klimaatcrisis , milieuvervuiling