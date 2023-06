Leger Israël schiet weer Palestijnse journalist in het hoofd • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

Opnieuw heeft het Israëlische leger Palestijnse journalisten neergeschoten. De 22-jarige fotograaf Moamen Sumreen werd door een rubber kogel in het hoofd getroffen, toen hij verslag deed van de vernieling van een woning op de door Israël illegaal geannexeerde Westelijke Jordaanoever. Hij is er ernstig aan toe. Een collega werd in zijn buik geschoten.

Woensdagnacht trok het leger (IDF) Ramallah binnen op weg naar de woning van een terreurverdachte om diens woning met de grond gelijk te maken. Een standaard vergeldingsmaatregel van Israël. De verdachte zou in november in Jeruzalem twee bommen hebben geplaatst in het openbaar vervoer, waarbij twee mensen omkwamen en nog eens 21 mensen gewond raakten.

Honderden mensen verzamelden zich woensdag rond het gebouw om te protesteren tegen de aanwezigheid van het Israëlische leger. Sumreen stond samen met enkele andere journalisten, waaronder zijn vader, op het dak van een tegenovergelegen gebouw om verslag te doen.

Volgens het IDF is er gebruik gemaakt van “anti-oproer tactieken” omdat er met stenen zou zijn gegooid. Volgens de vader van Sumreen had zijn zoon een jas aan waar overduidelijk “pers” op stond te lezen toen hij gericht onder vuur werd genomen. Sumreen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een andere persfotograaf, Rabih Al-Munir werd eveneens door met rubber omwikkelde metalen kogels geraakt, in zijn buikstreek.

Het neerschieten van de journalisten doet sterk denken aan de moord op de Palestijns-Amerikaanse Al-Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh in mei vorig jaar. Abu Akleh deed verslag van een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever en was eveneens duidelijk herkenbaar als journalist. Ze werd door een Israëlische soldaat in het hoofd geschoten.

Israël heeft een onderzoek aangekondigd, maar de ervaring leert dat daar weinig van verwacht hoeft te worden. In mei van dit jaar bleek uit onderzoek van het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) dat sinds 2001 het Israëlische leger twintig journalisten heeft gedood. Achttien van de slachtoffers waren Palestijns. In vrijwel alle gevallen kondigde Israël nadien een onderzoek uit, maar dat heeft geen enkele keer geleid tot een vervolging.