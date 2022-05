Journaliste Al Jazeera doodgeschoten door Israëlisch leger in Palestina

Het Israëlische leger heeft een journaliste van Al Jazeera doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van Israël in een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. Shireen Abu Akleh was daar om verslag te doen voor de nieuwszender.

Abu Akleh werd in het hoofd geraakt en overleefde het niet. Uit videobeelden van de inval, in handen van The Washington Post, blijkt dat Abu Akleh beschermende kleding droeg waarop duidelijk zichtbaar het woord “press” stond, oftewel pers. Een andere aanwezige journalist, werkzaam voor de in Jeruzalem gevestigde krant Al-Quds, raakte gewond.