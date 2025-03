Leden GroenLinks en PvdA mogen in juni stemmen over nieuwe partij

GroenLinks en PvdA zetten vaart achter de fusie van de twee partijen. De leden mogen in juni op een gezamenlijk congres stemmen over de oprichting van een nieuwe partij. Dat is een jaar eerder dan aanvankelijk gepland, meldt de NOS .

“In die nieuwe partij zouden de twee partijen vervolgens moeten opgaan. "Als de leden ja zeggen dan gaan we aan de slag met de oprichting van een nieuwe beweging, waar de beide partijen in opgaan. Zodat we daarna volle bak de inhoud kunnen induiken en daar onze energie op kunnen richten, want dat is waar het land naar snakt. Daar is heel erg veel behoefte aan en wij voelen een enorme urgentie die stap te zetten", zegt partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent van de PvdA.”