Actiegroep: fusie GroenLinks-PvdA kan niet wachten nu de wereld in brand staat

“‘We willen niet pas in 2026 beslissen, niet pas over een paar maanden beslissen, maar nú de knoop doorhakken’, zegt Van de Wolde. ‘Links moet duidelijkheid verschaffen aan de kiezer: vanaf nu zijn we samen. Die duidelijkheid is nu extra hard nodig. De wereld staat in brand. Het kabinet staat op omvallen. Op links moeten wij de rangen sluiten om samen sterker te gaan en een stabiel alternatief te bieden.’”

In een manifest legt RoodGroen uit waarom de fusie nu al moet plaatsvinden. “De ongelijkheid tussen de rijksten en de rest explodeert. Klimaatverandering stelt ons voor een enorme uitdaging. En in deze onzekere tijden weten we niet eens meer of we ons land en continent nog kunnen verdedigen. En wat zien we in ons land? Een kabinet dat alles afbreekt waar we trots op zijn, ruzie maakt, en meer bezig is met beeldvorming dan met oplossingen voor onze problemen. Om het tij te keren moeten we ons blijvend verenigen.”