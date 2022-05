Ministerie VWS ontmoedigde extra IC-bedden op hoogtepunt pandemie

Hoewel het kabinet publiekelijk aandrong op het vergroten van de capaciteit, werd er achter de scherm voortdurend gebakkeleid over de kosten van de IC-bedden. Een IC-bed kost een half miljoen euro per jaar.

NRC schrijft: “Ziekenhuizen kunnen bij de zorgverzekeraar alleen IC-bedden declareren zolang er een patiënt in ligt. Dat moedigt ziekenhuizen aan niet al te veel bedden neer te zetten. In gewone tijden zijn er precies genoeg bedden – zo’n duizend in totaal. Maar als de pandemie uitbreekt, komen IC’s razendsnel onder druk te staan.”

“De vergoeding per bed is riant, maar als de epidemie meevalt, is het financiële risico voor de ziekenhuizen. Dan kan „de minister de subsidieverlening ten nadele van de subsidie-ontvangende instelling wijzigen of de subsidie lager vaststellen”, staat op 30 oktober 2020 in de Staatscourant. Oftewel, ziekenhuizen kunnen verbouwen, extra opleiden en bedden uitbreiden en daar toch geen vergoeding voor krijgen.”