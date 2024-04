Laf Talpa verstopt zich na nieuwste racistische uitbarsting van haatzaaier Johan Derksen

Talpa Network is woensdag al de hele dag onbereikbaar voor een reactie over de laatste uitzending van Vandaag Inside waarin Johan Derksen zich opnieuw een racist toonde, dit keer richting GL-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Nieuwsmedia van RTL Nieuws, NOS en NU.nl tot aan ANP probeerden Talpa te bereiken, maar daar neemt niemand de telefoon op of beantwoordt mails.