Haatsnor Johan Derksen vindt dat Habtamu de Hoop geen Fries kan zijn

Zelf moet Johan Derksen alles kunnen zeggen. Maar als iemand anders een mening heeft, dan vindt de haatsnor van Vandaag Inside dat al snel niet kunnen. Zo mag het Friese GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop van Derksen niets zeggen over de bevordering van de Friese taal. De reden? De huidskleur van De Hoop.

“Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht daar zo over te praten. Maar hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer”, zei Derksen dinsdagavond bij Vandaag Inside over de in Friesland getogen De Hoop. Albert Verlinde, die ook aan tafel zat, gierde het uit.

Het is niet voor het eerst dat Derksen zich racistisch uitlaat. In 2016 stak hij een seksistische en racistische tirade af over Sylvana Simons. Hij noemde haar “zo trots als een aapje”. Toen zijn tafelgenoten hem erop wezen dat de uitdrukking “zo trots als een pauw” is, reageerde Derksen dat Simons “nu eenmaal niet op een pauw lijkt” – daarmee implicerend dat ze wel op een aap lijkt.

In 2020 besloten de spelers van het Nederlands Elftal het programma van Derksen te boycotten vanwege het aanhoudende racisme. Kort daarvoor had Derksen het racisme in Nederland gebagatelliseerd en activist Akwasi vergeleken met Zwarte Piet.