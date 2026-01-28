Lach van Dilan Yesilgöz belooft weinig goeds voor Nederland Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 417 keer bekeken Bewaren

Dilan Yesilgöz begint altijd dwangmatig te lachen als ze een camera ziet. Maar dinsdagavond, toen ze met Rob Jetten en Henri Bontenbal naar buiten kwam om de overeenstemming over het regeerakkoord aan te kondigen, lachte ze extra breed. Met een slimme beweging zorgde de VVD-leider ervoor dat zij het stralend middelpunt werd van het persmoment: Jetten links van haar, de ernstig kijkende Bontenbal rechts.

D66 en het CDA konden elkaar na de verkiezingen makkelijk vinden. De onderhandelingen werden pas ingewikkeld toen ook de VVD toetrad tot het formatieproces. Terwijl D66 en CDA de hogere defensie-uitgaven willen financieren door de staatsschuld iets te laten oplopen, wil de VVD dat juist niet. Een extra complicatie voor het nieuwe kabinet is dat het oude kabinet, met daarin de VVD, zich rijk had gerekend, schrijft NRC:

“Het kabinet dacht dat het aantal asielzoekers in Nederland flink zou dalen door maatregelen in het regeerakkoord, en boekte miljardenbezuinigingen vanaf 2027 in. Die aanname werd al meteen in twijfel getrokken door experts. Het kabinet-Schoof, dat al na elf maanden viel, had ook het plan om in Brussel af te dwingen dat er minder geld naar de EU hoefde. Ook die voorgenomen bezuiniging werd door kenners gezien als onrealistisch. En nu moet het nieuwe kabinet die gaten dichten, het zou gaan om miljarden.”

Ook de oplossing van de door rechts veroorzaakte stikstofcrisis zal tientallen miljarden gaan kosten. De verwachting is dat het rechtse minderheidskabinet de uitgaven wil financieren door te bezuinigen op zorg en sociale zekerheid. Zo had D66 al in het verkiezingsprogramma aangekondigd dat het basispakket zal worden bevroren. De grote glimlach van Yesilgöz verraadt dat de VVD, die al 16 jaar onafgebroken aan de macht is, door kan gaan met haar afbraakbeleid: slecht nieuws voor iedereen die moet rondkomen van een klein inkomen.

Om een en ander voor elkaar te krijgen, hebben de nieuwe coalitiepartijen wel de steun nodig van oppositiepartijen. Jesse Klaver kondigde eind vorige week al aan dat hij bereid is samen te werken. Maar de GroenLinks-PvdA-leider verbond daar wel voorwaarden aan. Op Instagram schreef hij:

“We zijn niet bang om compromissen te sluiten. Maar we zijn ook niet bang om achteruitgang tegen te houden. Als het kabinet de rekening wil laten betalen door gewone mensen of de verzorgingsstaat verder wil afbreken, dan vinden ze ons op hun weg.”