‘Laatste’ keer vuurwerk zorgt voor slagveld: twee doden, Vondelkerk verwoest, hulpverleners belaagd Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 713 keer bekeken Bewaren

Met dank aan de VVD kon deze Oud en Nieuw een recordhoeveelheid vuurwerk worden afgestoken. De partij stemde in maart 2025 onder druk van een groot deel van de eigen achterban weliswaar in met een vuurwerkverbod, maar volgens toenmalig staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Thierry Aartsen (VVD) kost het veel tijd om die wet uit te werken. De VVD wil onder meer dat vuurwerkverkopers “op een eerlijke en nette manier gecompenseerd worden”.

Hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn, was weer goed te zien afgelopen avond. In Nijmegen kwam een 16-jarige jongen om het leven door vuurwerk, in Aalsmeer overleed een 38-jarige man. Inmiddels heeft de politie iemand aangehouden vanwege de dood van de jonge Nijmegenaar.

Er waren veel zwaargewonden. NL-Alert moest zelfs een waarschuwing uitsturen omdat zoveel mensen contact opnamen met 112.

In Amsterdam ging de iconische Vondelkerk grotendeels in vlammen op. Het gebouw van architect Pierre Cuypers (bekend van het Rijksmuseum en Amsterdam Centraal), die ook in de Vondelstraat een huis had, was tot eind jaren zeventig in gebruik als katholieke kerk. Daarna werd de kerk onder meer gebruikt door krakers en als expositieruimte. Nu zaten er bedrijfjes in.

Op veel plaatsen in Nederland was het onrustig en moest de mobiele eenheid (ME) worden ingezet. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond Nine Kooiman sprak van “ongekend veel geweld” tegen de politie en andere hulpverleners. Zelfs was ze mee op pad in Amsterdam, waar ze verscheidene malen werd bekogeld. Het AD schrijft: