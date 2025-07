Eerste Kamer stemt voor vuurwerkverbod, maar VVD’er te labbekakkerig om het nog dit jaar te fiksen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren ijverden er jaren voor: een vuurwerkverbod. En nu is de Eerste Kamer ook akkoord gegaan met het voorstel van Jesse Klaver en Esther Ouwehand. “Een belangrijke stap om van oud en nieuw weer een feest voor iedereen te maken”, aldus een blije Klaver.

De VVD heeft zich lang verzet tegen een vuurwerkverbod. Pas in maart ging de partij “onder voorwaarden” om. De partij wilde onder meer dat burgemeesters een ontheffing kunnen verlenen voor verenigingen die consumentenvuurwerk willen afsteken voor de buurt. Aartsen zal nu eerst ruim de tijd nemen om de voorwaarden daarvoor in een amvb zetten. En dat betekent dat hulpverleners en oogartsen in ieder geval nog een drukke jaarwisseling tegemoet gaan.