Hoera! De gecomputerroriseerde samenleving heeft er een nieuw probleem bij (gemaakt!). Maakt de alomgevreesde Artificial Intelligence binnenkort een hele generatie kunstenaars, schrijvers en artiesten brodeloos, nu komt ook de ‘argeloze burger’ onder vuur te liggen. Met de overheidscampagne ‘Laat je niet Interneppen’ lijkt voor een onschuldige oplichterstruc te worden gewaarschuwd. De Rijksmarketeers zijn altijd sterk in pakkende rijmpjes, maar het is dit keer alleszins dramatischer gesteld.

Een programma als Elevenlabs maakt relatief makkelijk de menselijke stem na en niet alleen die van bekende filmsterren. Zo kunt u binnenkort gebeld worden door de stem van uw (klein-)kind die uw (klein-)kind helemaal niet is (“Hallo opa, kan ik even een paar honderd euro van je lenen?”). Een strategisch specialist van de Politie waarschuwde deze week vooral geen telefonische “..onomkeerbare beslissingen..” te nemen. “Ook niet als je die persoon goed kent. Dat voelt misschien onbeleefd of onprettig maar mensen zullen dat straks normaler gaan vinden”.

Dus norm-overschrijdend gedrag en een zekere beschaafde omgang met je medemens wordt met de introductie van een nieuwe techniek ineens weggevaagd? Techniek boven ethiek en moraal? Wat een mazzel voor al die verdachten in Me-Too rechtszaken. “Nee mijnheer de rechter, dat was ik niet. Die gore Appjes/mailtjes en beledigende voicemail waren gegenereerd door AI. Die dickpics overigens ook”.

Schept dat even een vrolijk juridisch precedent.

Maar was de digitale vrijmaking, het Internet voorop, niet ooit bedoeld om de heffe des volks naar een hoger niveau te tillen? Zou onbeperkte kennis niet ten aller faveure worden ontsloten en ons het licht doen zien in een wereld waar eeuwige vrede zou heersen? Nu komt (zie: Jagende Koekjes), na alle vormen van hacking, tracking, tracing, geo-tagging (Find my Friends/Snap Map/ Life 360 etc.), mining, en keylogging een nieuw, en levensgevaarlijk verschijnsel uit de digitale vortex op ons af (voorlopige werktitel; Voice-fucking?).

Bij elke introductie van een schijnbaar oncontroleerbaar en niet te temmen techniek uit Pandora’s doos volgt dan die onmisbare, maar inderhaast nerveus geformuleerde, wetgeving en al dan niet geveinsde verontwaardiging van ontwikkelaars en critici. Wordt het geen tijd dat éen of ander (politiek?) orgaan opstaat dat dit soort ontwikkelingen eens ouderwets ‘Een halt toeroept’?! Gewoon de dreiging aanwijzen en concluderen: “Experiment mislukt, onhanteerbaar gevaarlijk bevonden. Op de schroothoop met die waanzin!”

Misschien volgen er natuurlijk vrolijker randverschijnselen, zoals een telefoon die zelf opneemt en met AI-intelligentie de AI-beller afpoeiert? (“Voor u verder gaat, dit nummer koopt niet aan de deur. De verbinding word nu automatisch verbroken).

Nog mooier lijkt mij de ene AI-stem die met de andere AI-voicemail in discussie geraakt. Naar redelijke verwachting kan dat wel eens de eerste écht ‘oneindige discussie’ kunnen opleveren. Wellicht een aardige attractie voor in het Telecommunicatie-museum van de toekomst. Gezien de historie moeten we hier allerminst gerust op zijn. Wat is immers de volgende Internationale dreiging? Wordt voice-recognition straks AI-recognition? Gaan AI-stemmen straks met elkaar in debat waarna artificieel wordt beslist over het lot van de mens?