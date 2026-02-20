De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Laagste inkomens gaan er bij Jetten het meest op achteruit, van de allerrijksten wordt niets extra's gevraagd

Komt er rust in de portemonnee, zoals de VVD tijdens de verkiezingscampagne beloofde? Vergeet het maar. De plannen van het kabinet-Jetten pakken slecht uit voor de koopkracht van de Nederlandse huishoudens, zo blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB). NU.nl bericht:

“Met die plannen gaat iedereen er iets meer op achteruit dan bij ongewijzigd beleid het geval zou zijn, ziet het CPB. De koopkracht neemt de komende vier jaar voor vrijwel iedereen licht toe, maar dus minder dan verwacht. Dat heeft onder meer te maken met het flink hogere bedrag dat richting defensie gaat. Dat geld moet ergens vandaan komen.”

“Gewone mensen gaan honderden euro's meer betalen, terwijl van de allerrijksten niks extra's wordt gevraagd”, vat Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) de plannen op BlueSky samen. De koopkracht van de hoogste inkomensgroep gaat met 0,3 procent omhoog, terwijl mensen met lage inkomens er niets bij krijgen.

Stultiens wijst erop dat het aantal mensen in armoede door de plannen van het rechtse minderheidskabinet gaat stijgen. “Het eigen risico wordt nóg hoger dan eerder werd gezegd. Het stijgt de komende kabinetsperiode naar €520 per jaar.”