Voormalige klimaatdrammer Jetten schiet tekort bij aanpak klimaatcrisis en lost ook de stikstofcrisis niet op Actueel Vandaag

Ooit liet Rob Jetten zich er op voorstaan dat hij een ‘klimaatdrammer’ was. Bij D66-bijeenkomsten werden zelfs truien met de tekst ‘klimaatdrammer’ verkocht. Das war einmal.

Nu Jetten vanaf maandag premier is, is het drammen voorbij. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) concluderen dat het kabinet-Jetten wel kleine stappen zet op het gebied van klimaat en stikstof, maar dat die onvoldoende zijn om de doelen te halen.

Onder meer het plaatsen van windturbines op zee en het uitkopen van boeren draagt bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Daar staat tegenover dat lagere energieprijzen voor de industrie en een verlenging van de verlaagde benzineaccijns juist weer tot meer uitstoot leiden.

Het is de vraag hoe waardevol de doorrekeningen van de planbureaus zijn, nu het rechtse minderheidskabinet steun voor zijn plannen moet vergaren in de Eerste en Tweede Kamer. De ultrarechtse oppositiepartijen zouden in ruil voor steun bijvoorbeeld kunnen eisen dat klimaat- en stikstofplannen worden ingetrokken. Aan de andere kant zal de linkse oppositie proberen het kabinet tot meer daadkracht te bewegen.