Kunnen we oorlogen oplossen?

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 25.

“Ja”, zeggen de vredesactivisten Rula Daood (Palestina) en Alon Lee Green (Israël), op 29 september in Buitenhof. “We moeten vrede, veiligheid en vrijheid eisen en vragen mensen om steun aan oplossingen te geven. 64 procent van de bevolking van Israël wil een staakt het vuren. Dit is al de vijftiende oorlog tussen Israël en Hamas. Meer oorlogen gaan geen oplossingen brengen.”

Topdiplomaat en ex-ambassadeur Robert Serry is een van mijn favoriete critici als het gaat om het oplossen van oorlogssituaties. Hij beschikt over een enorme kennis en ervaring met betrekking tot zowel het Midden-Oosten als Oekraïne. “Het grootste deel van de wereld kijkt met hele andere ogen naar Israël dan de traditionele Westerse wereld”, constateert hij. “Het gaat bij oorlogen om de oplossing. Dat is het sprankje hoop.”

Interessant is ook het buitenlandcommentaar van Rutger van der Hoeven op pagina 7 in De Groene Amsterdammer (3/10/2024). Daarin geeft hij een rake typering van de haperende Amerikaanse politiek. “Biden schuift de goedkeuring om met raketten doelen tot diep in Rusland te raken al maanden voor zich uit.” Over de oorlog met Oekraïne schrijft Van der Hoeven: ”Het valt nog steeds niet te voorspellen welke kant het dubbeltje op zal vallen, maar het staat al heel lang op zijn kant.” En over premier Netanyahu: “Hij geeft geen enkele hint van waar hij naar toe wil, anders dan de totale overwinning. Een soort overwinningsverhaal dat niemand werkelijk gelooft.”