Kuiken: kwestie met Arib was worsteling

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken heeft in een mail aan de partijleden bekend dat ze heeft geworsteld met de kwestie rond fractiegenoot Khadija Arib. Die kondigde zaterdagavond onverwacht haar vertrek uit de Tweede Kamer aan, onder meer omdat ze zich onvoldoende gesteund voelde. Deze week onthulde NRC dat het presidium van de Tweede Kamer, het dagelijks bestuur van de volksvertegenwoordiging, de landsadvocaat opdracht heeft gegeven een onderzoek naar Arib te starten omdat er twee anonieme klachten tegen haar waren ingebracht. PvdA-fractiegenootHenk Nijboer stemde als lid van presidium in met het onderzoek tegen zijn collega. Arib werd niet van het besluit op de hoogte gesteld. Zij vernam er van via een journalist van NRC.

Verschillende Tweede Kamerleden hebben in een brief geprotesteerd tegen de manier waarop er met Arib is omgesprongen door het presidium. De PvdA-fractiegenoten ondertekenden dat protest niet. Arib voelde zich mede daardoor in de steek gelaten en besloot te vertrekken.

Kuiken noemt het "pijnijk" dat Arib zich zo aan haar lot overgelaten voelde. Ze zegt zich dat aan te trekken, schrijft de NOS:

Volgens Kuiken is er binnen de fractie en de partij wel degelijk steun voor Arib, zowel voor als achter de schermen. "Khadija heeft een indrukwekkende staat van dienst. Het bericht raakt ons diep en laat ons met een mengeling van verslagenheid en ontsteltenis achter." In haar mail schrijft de PvdA-leider dat de partij en fractie direct afstand hebben genomen van de gang van zaken rond het onderzoek. "Zo hebben we als eerste uitleg geëist van Kamervoorzitter Vera Bergkamp die verantwoordelijkheid draagt voor ordentelijke en vertrouwelijke procedures."

Kuiken wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht en duidelijk wordt waarom het presidium zo heeft gehandeld.

Kati Piri reageert persoonlijk reageert op het vertrek van Arib.

Zo Habtamu de Hoop.