Kremlin gaf kapitaal uit om wereldwijd politiek te beïnvloeden, via Brussel steun aan extreemrechts

Het Kremlin heeft sinds 2014 zeker 300 miljoen euro gebruikt om in minstens 24 landen de politiek te beïnvloeden. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten op basis van een inlichtingenrapport. Vermoedelijk is het werkelijk bedrag vele malen hoger, maar is een groot deel van de uitgaven verborgen. Ook zou er een plan zijn om nog honderden miljoenen extra uit te geven onder meer om verkiezingen te sturen.

Om welke landen of politici het specifiek gaat, is niet bekendgemaakt, zo laat The Washington Post weten. De krant meldt dat in elk geval Albanië, Montenegro, Madagaskar en mogelijk Ecuador op de lijst staan. De landen zelf worden vertrouwelijk ingelicht door de Amerikaanse overheid. Wel duidelijk is dat meerdere landen in Europa een Russisch doelwit zijn.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Russische inmenging in politieke processen over de hele wereld ‘een aanval op de soevereiniteit’ van die landen, vergelijkbaar met de Russische invasie van Oekraïne. De uitgekozen Kremlin-marionetten kregen betaald met contant geld, cryptovaluta en goederen. De betalingen werden gedaan door twee vertrouwelingen van dictator Vladimir Poetin en liepen onder meer via ambassades en lege vennootschappen. Volgens het rapport werden in Europa vooral denktanks en stichtingen gebruikt, met name om extreemrechtse partijen en groeperingen te financieren. Brussel diende hierbij als hub vanuit waar de marionetten werden betaald en aangestuurd.

Ook in Nederland zijn er politici die krampachtig campagne voeren voor het Kremlin en de oorlogsmisdaden van Vladimir Poetin verdedigen en zelfs toejuichen. Onder hen Geert Wilders (PVV), Sybren van Haga (BVNL) en Thierry Baudet (FvD). Van die laatste is bekend dat hij in aanloop naar het Oekraïnereferendum nauw samenwerkte met een aan het Kremlin gelieerde Rus. In app-berichten verwees de Forum-leider zelf naar betalingen van de man. In hoeverre deze Nederlandse politici ook werkelijk op de loonlijst van het Kremlin staan is vooralsnog niet duidelijk.