Kremlin bedreigt westerse journalisten uit wraak voor EU-sancties Russische propagandakanalen Actueel • Vandaag

Rusland heeft gedreigd 'pijnlijke maatregelen te nemen' tegen westerse journalisten die in Rusland proberen hun werk te doen. Die maatregelen zijn een wraakactie tegen het voornemen van de Europese Unie om sancties op te leggen aan Russische propagandakanalen, zoals het extreemrechtse Voice of Europe waaraan ook Nederlanders als Thierry Baudet, Marcel de Graaff (beiden FvD) en columnist Jan Dijkgraaf hun medewerking verleenden.

Vorige week maakte Eurocommissaris Vera Jourova de plannen bekend. Behalve Voice of Europe, gaat het ook om Russische staatsmedia als Rossiiskaya Gazeta, Ria Novosti en Izvestia. Maria Zacharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft in een reactie daarop laten weten: ‘Als deze maatregelen worden genomen tegen Russische media en Russische journalisten, zullen westerse correspondenten ook onze vergeldingsmaatregelen voelen.' Volgens de Kremlin-woordvoerder gaat het dan om ‘bliksemsnelle en uiterst pijnlijke’ maatregelen, zonder verder in detail te treden over wat dat dan precies inhoudt.

Sinds de invasie in Oekraïne treden de Russische autoriteiten ongekend hard op tegen onafhankelijke journalistiek en dissidente geluiden. Veel media die de ontwikkelingen in het land kritisch volgen, hebben Rusland sindsdien verlaten. Ook meerdere internationale media zagen zich genoodzaakt hun journalisten uit Rusland terug te trekken.

Journalisten die wel nog verslag doen vanuit Rusland wordt het leven zuur gemaakt. In februari werden twintig internationale journalisten, onder wie een journalist en een cameraman van de NOS, tijdelijk vastgezet toen zij verslag deden van een protest in Moskou tegen de oorlog in Oekraïne. Zij werden na een identiteitscontrole bij de politie vrijgelaten.

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich van The Wallstreet Journal die jarenlang over Russische spionageprocessen schreef en over Russische intimidatie van journalisten werd vorig jaar ook opgepakt. De officiële beschuldiging luidt spionage. De Amerikaan zit nog steeds vast en dreigt jarenlang achter Russische tralies te verdwijnen.