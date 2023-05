KOZP eist aftreden burgemeester Staphorst na racistische aanvallen op actievoerders en Amnesty-waarnemers • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 189 keer bekeken • bewaren

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) eist het aftreden van burgemeester Jan ten Kate van Staphorst vanwege zijn handelwijze rond de intocht van Sinterklaas, op 19 november vorig jaar. Dat meldt ANP. Een groep inwoners van Staphorst viel toen actievoerders aan van KOZP en onafhankelijke waarnemers van Amnesty International. Uit een vorige week verschenen rapport blijkt dat de gemeente vooraf genoeg signalen had dat Staphorsters het recht in eigen hand wilden nemen, maar ervoor heeft gekozen om dat te negeren.

Volgens KOZP heeft de burgemeester nagelaten het recht op demonstreren te waarborgen. "Hij verwelkomde Sinterklaas terwijl wij klemgereden en belaagd werden door een meute racistische Staphorsters", zegt de actiegroep. Ten Kate had zijn beide loco-burgemeesters toestemming te geven om te handelen als de zaak uit de hand zou lopen, omdat hij Sinterklaas moest onthalen. Toen de aanvallen begonnen, waarbij onder meer benzine over een auto werd gegoten waarna er met fakkels werd gedreigd die aan te steken, werd alsnog een noodbevel uitgevaardigd.

KOZP is verontwaardigd dat in het rapport van vorige week staat dat een bus klaarstond om KOZP-demonstranten af te voeren. Volgens KOZP heeft de actiegroep meermalen gevraagd om bussen om veilig naar en van hun demonstratieplek in Staphorst vervoerd te worden, maar de gemeente zei steeds dat dat wegens de intocht niet kon. "De indruk ontstaat dat de gemeente ons zo snel mogelijk uit Staphorst weg wilde krijgen in plaats van ons de kans te geven om onze grondrechten op vreedzame wijze uit te oefenen", aldus KOZP. Ook Amnesty International spreekt van een schending van het demonstratierecht. Het afgelasten van de demonstratie was volgens waarnemer Gerbrig Klos "een verkeerd signaal. Dat was namelijk winst voor de mensen die geweld gebruiken."

Dinsdagavond vergaderen burgemeester Ten Kate en de Staphorster gemeenteraad over de gang van zaken rond de aanvallen op KOZP en Amnesty. RTV Oost schrijft daarover:

De gemeente trekt het boetekleed al aan in de raadsbrief ter voorbereiding op de vergadering van vanavond. Volgens het college "stond het grondrecht op demonstratie niet ter discussie, maar had de gemeente dit wel beter moeten uitdragen."Om te voorkomen dat het weer misgaat, stellen de onderzoekers voor om een 'afkoelperiode' in te voeren als in september blijkt dat het te gevaarlijk is om de sinterklaasintocht te houden. Dit kan betekenen dat er meerdere jaren geen intocht komt. De gemeente neemt de aanbeveling over en legt het voornemen vanavond voor aan de raad.