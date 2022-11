KOZP en Amnesty International aangevallen door tegendemonstranten bij aankomst in Staphorst Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 337 keer bekeken • bewaren

De demonstranten van KOZP werden zaterdagmiddag aangevallen door tegendemonstranten bij verschillende toegangswegen naar de Overijsselse dorp Staphorst. De Mobiele Eenheid moest ingezet worden, meldt een woordvoerder van de politie. Ook vrijwilligers van Amnesty International, die als waarnemer op weg waren naar de KOZP-demonstratie, zijn aangevallen.

Volgens de politiewoordvoerder is de ME op verschillende plekken geweest. De meeste onrust was op de afrit van A28, liet ze weten. Daar stonden honderden tegendemonstranten, waarvan een paar verkleed als traditionele zwarte piet, de auto’s tegen te houden. Een van de auto’s waarin KOZP-demonstranten zaten, werd bekogeld met eieren en op een andere auto werd vuurwerk gegooid. De politie moest ook ingrijpen in onder meer Meppel.

Jerry Afriyie van KOZP meldt dat de leden van de groep gewelddadig bejegend zijn door de tegenpartij. Hun auto’s zijn bekogeld en beschadigd en de ruit van een van hun twee bussen is vernield. Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International, laat weten dat ook haar collega’s zijn aangevallen. ‘’Mijn mensen zijn geïntimideerd en bang gemaakt. De auto’s zijn geschud en gerammeld. Er werden mensen uitgescholden’’, vertelt Oudshoorn bij NPO Radio 1.

KOZP was op weg naar Staphorst om te demonstreren. De demonstratie werd kort van tevoren verboden door de gemeente. Het besluit werd genomen in overleg met de politie en het OM. De reden was dat er geen genoeg politiemensen beschikbaar waren door de enorme onrust in en rondom het dorp. Hierdoor kon de gemeente de veiligheid van de bezoekers van het feest en de demonstranten niet garanderen.

"Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen’’, zegt Afriyie van KOZP. ‘’De autoriteiten hebben ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt.’’ Volgens Oudshoorn hebben ‘de mensen die zich hebben misdragen’ op deze manier hun zin gekregen.

KOZP denkt erover na om stappen te ondernemen tegen het verbod op hun demonstratie. Amnesty International eist onderzoek naar het geweld en wil dat de overheid zich daar publiekelijk over uitspreekt.

Rond 15.30 uur werd het weer rustig in Staphorst en het feest rond de sinterklaasintocht op het Marktplein ging door.

